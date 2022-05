The Division 2, Saison 9 et essai gratuit

Publié le Jeudi 12 mai 2022 à 11:55:00 par Marine Le Pivain

Les terroristes des math... si seulement c'était ça

Aujourd'hui sort la saison 9 de The Division 2 : Hidden Alliance. Elle sera considérée comme une update gratuite alors que la saison figure un nouvel ennemi : un traitre de la Division Captain Lewis, probablement protéger par ses adeptes et fils de la multiplication… Blague à part, un nouveau scénar attend les joueurs et pour ceux qui veulent tester tout ça, le jeu sera gratuit du 13 au 15 Mai !