The Valiant, un nouveau jeu d'action-stratégie chez THQ Nordic

Publié le Mercredi 18 mai 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Montjoie, rue Saint-Denis !

THQ Nordic a annoncé le développement de The Valiant, un mélange d'action et RTS (jeu de stratégie en temps réel) avec des éléments de RPG.Le jeu va mettre en avant les combats tactiques avec des forces en sous-nombre. Il faudra donc bien réfléchir avant de se lancer à l'assaut.Le jeu raconte l'histoire de Theoderich von Akenburg, à l'époque des chevaliers. Son frère d'arme, Ulrich, est obsédé par sa quête de réunir les fragments du bâton d'Aaron, relique puissante qui pourrait plonger le monde dans le chaos. Alors que Theoderich a juré de ne jamais reprendre les armes et goûte une retraite paisible, il va devoir briser son serment et tenter de stopper son ami.Chaque mission sera à planifier précisément (il n'y a pas de construction de base) et sera menée par des héros ayant chacun des capacités spéciales, à utiliser à bon escient.Le jeu permettra aussi de faire des parties en coop ou en PvP. Sortie sur PC prévue pour cette année.