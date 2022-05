Miasma Chronicles, un nouveau jeu signé 505 Games

Publié le Mercredi 18 mai 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Après la chute

Miasma Chronicles est un jeu d'aventure tactique qui se déroule dans une Amérique postapocalyptique atteint par une force corruptrice appelée "Miasma".Développé par les créateurs de Mutant Year Zero: Road to Eden, le jeu vous fera suivre l'aventure d'Elvis, un jeu orphelin qui récupère un gant capable de contrôler le "Miasma".Le jeu est attendu pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.