La brasserie de Marine

Publié le Mardi 17 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Attention : brasse non objective en approche

Donjons & Dragons. Je pourrais m'arrêter là en fait, mais mettre du contexte c'est toujours mieux, surtout quand on raconte et vie des histoires grâce au JDR.

Je ne vais pas vous faire l'affront de traduire ce que veulent dire ces initiales, ce serait un manque de respect, aussi si vous ne connaissez pas Donjons & Dragons ou n'avez jamais joué à un jdr papier de votre vie et bien renseignez-vous. C'est comme du théâtre d'improvisation mais avec une contrainte : le hasard des dés.

Alors du coup quand on parle d'adapter un jdr papier en jeu, tout de suite on est en droit de se demander si on sera libre de nos choix. La réponse est non, c'est un jeu, et un jeu c'est programmé, donc les choix se limitent dans ce qui a été proposé et pensé pour le jeu. Ce n'est pas le cas du jdr vu que l'improvisation et le hasard sont au cœur du jeu. Ceux qui se souviennent des livres "Loups Solitaires" ou "Sorcery!" savent que même si l'histoire est prenante et les choix importants, y'avait parfois pas le choix unique à nous ou auquel seul le lecteur aurait pu penser.

Ou alors les auteurs/développeurs n'ont pas voulu permettre le choix inexistant car ça ruinerait l'expérience du livre.

En gros faut s'adapter au média, mais le média pour le jdr papier (donc autour d'une table avec des gens et des dés) bah c'est le papier MAIS la limite de l'imagination est telle que finalement on est plutôt libre.

Du coup Neverwinter, Baldur's Gate ils font ça de manière très correcte, ils s'adaptent juste au média du jeu vidéo (oui parce que pour ceux qui ne savent pas, Baldur's Gate c'est une adaptation de la 2ème édition de D&D à la base hein… on rappelle au cas où)

Donc ça fait du bien de voir que le jdr papier revient au goût du jour déjà (à tous ceux qui s'insurgent en ce moment même en disant "eeeuh cé fô cé déjà connu donjons et dragons uuhhh", je dis pas que c'est pas connu, je dis que c'est resté de niche TRES longtemps… comme les nouvelles de Lovecraft ne dites pas le contraire) au goût du jour donc et que c'est une bonne chose pour la santé. (Parce que je l'ai décrété, et je trouve que ça exorcise pas mal de choses et aide certains)

À quand les thérapies de groupe donjons & dragons ?