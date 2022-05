- Hunt: Showdown, une mise à jour participative !

Publié le Mardi 17 mai 2022 à 10:40:00 par Marine Le Pivain

Oyé oyé ! Les amoureux/amoureuse de game design, la prochaine mise à jour de Hunt: Showdown propose aux fans de rejoindre le "SuggestAQuest" pour avoir la chance de figurer dans le jeu.

"Pourquoi ?" me direz-vous (Ou pas, mais je fais ce que je veux), eh bien parce que la prochaine mise à jour de Hunt ajoutera un nouveau système de quête à son lancement. Invoquer des quêtes à compléter lorsque vous entrez dans le bayou bayesque, des défis comme abattre un certain type d'ennemi en plus ou moins grand nombre, localiser les boss…

Et tout ça pour collectionner de jolies étoiles (de shérif aha) contre récompense. 30 étoiles par semaine avec une réinitialisation tous les Lundis, c'est très clairement un système de quêtes hebdomadaire qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux, mais qui a le mérite d'offrir du challenge aux joueurs qui veulent speedrunner l'obtention des étoiles ou devenir régulier sur leurs compétences.

Un entrainement en soi, avec des quêtes proposant plusieurs niveaux de difficulté allant de Simple à Légendaire.

Suggérer donc vos idées de quête avec le hashtag #SuggestAQuest sur les réseaux sociaux, c'est toujours sympa de voir les idées des autres et des avis sur les siennes, sachant que c'est à la fois un choix de l'équipe de Hunt: Showndown ET un vote de la communauté. Alors ça vaut la peine de s'essayer et pourquoi pas proposer ce que vous êtes le seul à faire sur le jeu en défi perso.