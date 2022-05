- Neverwinter: Dragonslayer, la mise à jour de cet été

Publié le Mardi 17 mai 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Et y'a des dragons, et des donjons et y'a encore plus de dragons. Y'a écrit quoi sur mon livre ?!

Dragonslayer sera la 23 èeme extension de Neverwinter et sortira le 14 juin sur PC, Xbox et Playstation.

Inspiré du livre de Donjons & Dragons 5ème édition "Fizban's Treasury of Dragons et annoncé pendant le D&D Direct, Dragonslayer sera disponible en simultané sur PC et console et comme le nom l'indique, il s'agira d'aller débusquer les dragons chromatiques jusque dans leur repaire (un peu à l'image des Monster Hunter finalement). Rejoignez la bande de tueurs de dragons de Smerdiuk Dragonbane et vivez des aventures passionnantes, Nouveaux comme Vétérans aventuriers.

Et rappelez-vous : un vieux dragon, avant d'être vieux, est un dragon avec de l'expérience...