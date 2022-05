- The Chant, le cauchemar éveillé dès cet automne

Publié le Mardi 17 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Des vacances en pleine mer qui font déchanter…

Jeu d'horreur psychédélique. Une association de mots que j'apprécie et affectionne. La face sombre de la spiritualité, la fine limite entre délire et surnaturel, The Chant nous plongera dans une histoire effrayante à la troisième personne avec de l'action et de l'horreur.

Jess Briars (vous) participe à une retraite spirituelle au beau milieu d'une île isolée (en mode House of the Dead). Elle doit alors tout faire pour tenter de survivre face à des créatures pas particulièrement sympathiques s'il en est. Relâchées après un chant qui a mal tourné, les créatures se déversent sur l'île depuis une dimension mystique et néfaste appelée "L'Obscurité" qui se nourrit de l'énergie négative aux alentours en s'attaquant aux peurs intimes de chacun, rendant les gens fous et en se manifestant à travers ces créatures inter-dimensionnelles.

On a affaire à une ambiance très Chtuluh-esque et c'est ce qui fait plaisir, maintenant on attend d'en voir plus parce que graphiquement ça claque.