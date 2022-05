Publié le Mardi 17 mai 2022 à 11:00:00 par Théo Valet

Tomme de Savoie

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo + 1 carte Amiibo Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Luigi's Mansion 2 - Selects

Comme toutes les semaines, le SELL nous envoie le top des ventes de jeux vidéo en France, et nous vous le partageons dans cet article. Il s’agit de la 18ème semaine de 2022.Et vu que c'est moi qui gère l'article cette semaine, on va illustrer ce top par un fromage de ma région, j'ai nommé la Tomme de Savoie ! Outre le fait qu'elle est supérieure en tout point aux autres Tommes, la Tomme de Savoie est un sublime fromage produit dans toute la Savoie à partir de lait de vache cru ou thermisé. Il fait partie des fromages à pâte pressée non cuite.Pour en revenir aux jeux, on peut voir que Nintendo Switch Sports se hisse au sommet du classement suivi par Kirby et le monde oublié puis Mario Kart 8 Deluxe. La Switch est au-dessus de la concurrence et reste bien en place.Voici le top des ventes en France :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur Nintendo 3DS :Sur PC :