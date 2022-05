(TEST) Let's Get Fit (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 17 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On s'occupe des bouées avant d'aller à la mer

Rien de tel qu'une séance de fitness pour perdre ces quelques kilos disgracieux. Enfin, quand je parle d'une séance, je veux dire, dans mon cas, plein plein plein de séances.Encore faut-il avoir envie d'aller dans une salle qui pue, avec des gens qui puent, une prof que vous avez envie d'assassiner à chaque son qui sort de sa bouche et en plus, tout ça vous a coûté la moitié de votre PEL.Sinon, y'a Let's Get Fit.Chiche on l'essaie ?