Among the Trolls, un nouveau jeu signé 505 Games

Publié le Mercredi 18 mai 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Voyage en Finlande

Nouveau jeu d'action et d'aventure dans lequel vous allez devoir survivre au milieu des des forêts finlandaises et de leurs folklores, Among the Trolls a été annoncé par 505 Games et son studio de développement, Forbidden Studios.Le jeu sortira sur PC, via Steam . Il vous met dans la peau d'Alex ou Ana, au choix, qui ont voyagé depuis les Etats-Unis jusqu'en Finlande pour rendre visite à leurs grands-parents. Ces derniers habitent dans une cabane isolée au milieu de la forêt. Et ils ont disparu...Les trolls et autres créatures de la mythologie finlandaise vont se mêler à l'affaire...Aucune date de sortie n'a été annoncée.