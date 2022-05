Outward: Definitive Edition est disponible

Publié le Mercredi 18 mai 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle terre d'accueil

Sorti en mars 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Outward est un RPG d'aventure et d'exploration coopératif, dans un monde ouvert où vous incarnez un simple voyageur, sans talent particulier, du moins au début.Besoin de dormir, de se nourrir, de boire, de s'abriter... dans un univers Fantasy, le jeu met l'accent sur tous les élements de survie réalistes. Il est jouable en solo ou en coop en ligne ou via écran splitté.La version Definitive Edition du jeu, avec les deux DLC : Les Frères de Feu et Les Soroborean, est sortie sur PS5 et Xbox Series. Nouveaux scénars, nouvelles rencontres uniques dans les donjons, optimisation globale sont aussi de la partie dans cette édition.