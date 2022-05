Steelrising : une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'Histoire, avec un grand H

On vous a déjà parlé de Steelrising, le nouveau jeu signé Nacon et Spiders prévu pour le 8 septembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.Il se déroule au XVIIIème siècle dans un Paris uchronique où Louis XVI réprime la population avec une armée d’automates. Hommes, femmes et enfants sont massacrés. Vous allez incarner Aegis, un automate plus abouti, plus puissant et plus intelligent qui va se dresser contre l'oppresseur.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.