Okinawa Rush, un action-platformer 16 bits

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et 16 bits, c'est beaucoup

Déjà sorti sur PC l'année dernière, Okinawa Rush débarque sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One (compatible Series). Il est aussi disponible sur Steam et Gog.Il s'agit de l'histoire de maîtres en arts martiaux qui se dressent contre des ninjas, des démons et autres monstres. 3 personnages sont disponibles. Vous pouvez même jouer en coop.Le jeu devrait aussi être disponible en quantité très limité, en boîte, sur Switch et PS4.