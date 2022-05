Shatter Remastered Deluxe va venir tout casser en fin d'année

Publié le Mercredi 18 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Le genre de jeu qui aide à briser la glace surement

Remake du jeu acclamé par la critique pour avoir ré imaginer le genre du jeu casse-brique, Shatter sortira en version Remastered Deluxe sur PC via Steam, Switch, PS4 et 5, Xbox Series et enfin Xbox One vers la fin de l'année.

Des VFX retravaillés pour les consoles next gen, les soundtracks remixées aux petits oignons, c'est un plaisir que de retrouver ce jeu dans sa meilleure forme et d'en faire profiter plus de gens encore. A joué en solo ou en multi, le but c'est toujours d'avoir le meilleur score que son pote à défaut de lui faire manger la manette (ou les boules du casse brique)