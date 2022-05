Rolling Gunner, shooter épique et paré à sortir !

Publié le Mercredi 18 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Faites un "roulé-baril" !

Rolling Gunner est un shoot'Em Up de type 'danmaku' ("bullet-hell", voilà comme ça on apprend des trucs) en 2D, reprenant le style arcade avec défilement de l'écran des lasers et des armes épiques.

Le jeu était déjà sorti sur Switch et est désormais expérimentable sur PS4 avec son DLC "Over Power" ajoutant encore plus d'adrénaline. Déjà sur le PS Store, les plus chanceux pourront avoir pré-commandé la Collector qui sera disponible en Juin prochain.

Rolling Gunner nous plonge dans l'année 2061 ou un super-ordinateur le BAC s'est retourné contre l'humanité et veut nous fait une Thanos en zigouillant la moitié de l'humanité. Le reste se regroupe à Neo Tokyo- euh non pardon mauvaise fiche- le reste de l'humanité, donc, repose entre les mains de chasseur spécialisé avec une arme spécialement conçue pour contrer le BAC : le Rolling Gun. Augmentez votre équipement et vos vaisseaux pour mettre cette I.A. hors d'état de nuire le plus vite possible. Grimpez dans ce foutu vaisseau !