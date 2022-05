The Galactic Junkers : sortie confirmée !

Publié le Mercredi 18 mai 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Y'a pas d'arbre qui parle ni de raton laveur par contre

Si vous avez déjà rêvé de devenir capitaine de vaisseau spatial… dites-vous que c'est plus dur que prévu parfois… parce qu'on a beau essayé de jouer les pirates de l'espace, on est pas tous Albator.

Action-aventure aux accents comiques, The Galactic Junnkers vous fait prendre part à un équipage de bras cassé et au vaisseau qui tombe peu à peu en lambeau, mais ce sont vos gars sûrs et votre seule maison, alors vous devrez en prendre soin. Minez, empruntez à long terme des petites choses ça et là alors qu'on vous pourchasse à travers l'espace et survivez aux assauts tout en améliorant votre équipage et votre boîte de conserve spatiale.

Un jeu qui sortira sur Switch, PS4, Xbox One et PC d'ici la fin de 2022, vous pourrez quand même le retrouver sur la liste de souhait de Steam en attendant.