Xbox Game Pass : encore des nouveautés pour mai

Publié le Mercredi 18 mai 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Y'a du lourd

Her Story (PC) ID@Xbox – disponible

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console & PC) – disponible

Little Witch in the Woods (Aperçu) (Console & PC) ID@Xbox – disponible

Skate (Cloud) EA Play – disponible

Umurangi Generation – Édition Spéciale (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – disponible

Farming Simulator 22 (Cloud, Console & PC) – 19 mai

Vampire Survivors (PC) ID@Xbox – 19 mai

Floppy Knights (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 24 mai

Hardspace: Shipbreaker (PC) ID@Xbox – 24 mai

Sniper Elite 5 (Console & PC) ID@Xbox – 26 mai

Cricket 22 (PC) ID@Xbox – 27 mai

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console & PC) – 27 mai

Grounded : mise à jour Les Insectes Ripostent – Disponible

A Memoir Blue

Contrast

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

Eiyuden Chronicle: Rising

Far: Changing Tides

Kentucky Route Zero

Loot River

Paradise Killer

Tainted Grail: Conquest

Townscaper

Visage

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (Cloud, Console & PC)

Knockout City (Console & PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console & PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console & PC)

Yes Your Grace (Cloud, Console & PC)

Microsoft a dévoilé le nom des nouveaux jeux qui débarquent durant ces derniers jours de mai pour le Xbox Game Pass.On vous en rappelle le fonctionnement, comme d'habitude : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :Mises à jour :Nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactilesIls quittent le Xbox Game Pass 31 mai