Publié le Lundi 13 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Jolie queue

A44 Games et Kepler Interactive ont annoncé Flintlock: The Siege of Dawn, un nouveau RPG prévu pour début 2023 sur PC, PlayStation et Xbox. Le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass.Il se déroule dans un monde fantasy et suit l'histoire de Nor et de son compagnon étrange, Enki, sorte de fennec apprivoisé.Un monde ouvert à découvrir, des batailles auxquelles prendre part, des capacités à améliorer au fil de l'expérience glanée, des armes et armures à récupérer... le tout sur fond de vengeance personnelle.A suivre de près ?