Xbox & Bethesda Games Showcase : plus de 30 jeux présentés

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Du très lourd

Le Xbox & Bethesda Games Showcase a dévoilé le programme des sorties sur les 12 prochains mois. Une liste de plus de 30 jeux non exhaustive, sachant que d'autres jeux, par des éditeurs tiers ou développeurs indépendants, n'ont pas été présentés mais viendront s'ajouter à la déjà longue liste.Des sorties sur Xbox One, Xbox Series, mais aussi PC, et des jeux qui seront pour certains disponibles via le Xbox Game Pass.Plein plein de jeux, de MineCraft Legends en passant par Diablo IV, Starfield, Redfall, Forza Motorsport, Pentiment (Obsidian), Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable, League of Legends (PC), League of Legends: Wild Rift (Mobile), Legends of Runeterra (PC & Mobile), Teamfight Tactics (PC & Mobile) et Valorant (PC), A Plague Tale: Requiem, Overwatch 2, Ark 2 et j'en passe.Tout est à découvrir en vidéo :