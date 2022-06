Bright Memory: Infinite débarque sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Tiens, un revenant

Sorti en fin d'année 2020 sur PC et Xbox Series, Bright Memory est un FPS slasher dans lequel vous affronterez des créatures mythologiques et des soldats du futur.Ce jeu n'étant qu'un préambule à une plus grosse production : Bright Memory: Infinite. Le jeu est annoncé sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Les deux premières versions bénéficieront de 60 fps avec raytracing ou 120 fps sans. La version Switch, elle, annonce la gestion gyroscopique et de l'antialiasing.Sortie prévue cette année.