Redfall : Arkane Studios dévoile une vidéo de gameplay

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un amour de vampire

Redfall, lui, est un FPS en coop dans un monde ouvert. L'histoire se déroule dans la ville de Redfall, dans le Massachusetts, sur une île envahie par une armée de vampires.Vous allez devoir combattre à deux, fusionner vos compétences et pouvoirs, dans but d'affronter des hordes d'ennemis. Plusieurs personnages, ayant un système de compétences très poussé, seront disponibles, comme Devinder, un cryptozoologue, Layla, une étudiante télékinésiste, Remi, une ingénieure militaire et Jacob, un ancien tireur d'élite de l'armée.Développé par Arkane, le jeu est attendu pour 2023.