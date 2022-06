Fallout 76 : une nouvelle mise à jour disponible

Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Bethesda Softworks a annoncé la disponibilité d'une nouvelle mise à jour gratuite pour Fallout 76. Cette mise à jour s'intitule "De quel metal êtes-vous fait ?" et propose 3 nouveaux événements publics.Ces événéments répondent au nom de “De quel métal êtes-vous fait ?”, “Avis d'expulsion” et “Jamboree de l'Eau-de-vie”. 3 nouvelles missions à remplir pour récupérer des récompenses.Disponible également, la Saison 9 propose “Cœur d'acier : Une histoire de Dread Island”, qui permettra de récupérer le lot “Île de la Terreur”, l'apparence “Arc d'os”, le “Trône d'os”, et plus encore.A découvrir en vidéo.