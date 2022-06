Disgaea 6 Complete : la dÃ©mo disponible

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Complete, comme les galettes (on l'avait déjà faite, celle-là)

On vous reparle de Disgaea 6 Complete. NIS America a annoncé la disponibilité d'une démo gratuite pour son jeu, sur le PlayStation Store. On vous rappelle effectivement que le jeu sort sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 28 juin 2022.Disgaea 6 Complete contiendra tous les personnages et cosmétiques disponibles en DLC, sortis sur la version Nintendo Switch du jeu.Niveau histoire, on vous le rappelle, vous jouerez Zed, un zombie branleur et prétentieux appartenant à la plus basse classe des morts-vivants. Alors que le boss des morts-vivants, le puissant Death-tructor, menace leur mode de vie, Zed va se dresser contre lui, et utiliser sa capacité de réincarnation pour le renverser.