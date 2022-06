Horror Tycoon en dÃ©mo gratuite

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Les boules ?

On vous reparle rapidement de Horror Tycoon, un jeu signé Smidge Games et édité par Gameparic, sur PC, via Steam . Une démo vient de paraître et vous permettra de tester le jeu avant sa sortie, prévue pour cette année.Horror Tycoon vous propose de construire une maison hantée. Vous allez la décorer, placer chaque élément, poser des pièges, de faux murs aux peintures étranges, des lumières spéciales...A vous de foutre la frousse aux visiteurs. Pas trop, pour qu'ils n'aient pas peur de revenir, mais suffisamment pour qu'ils aient des sensations.