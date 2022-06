The Guild 3 est sorti

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Les débuts de l'Empire Ikéa

The Guild 3 vient de sortir sur PC. The Guild 3 est un mélange de simulation économique et de vie médiévale, avec des éléments de jeu de rôle. Vous allez être plongé en plein Moyen-Âge, dans la peau d'une famille bien décidée à peser sur le pays, grâce à sa destinée hors du commun.Et pour ça, il va falloir d'abord trimer. Vous allez devoir monter un empire économique, développer votre puis vos activités, prendre le dessus sur vos concurrents, et ce de manière légale ou non (un petit empoisonnement est toujours possible). Vous pourrez acquérir des titres, faire des bons mariages...14 scenarii sont disponibles et vous placent en Europe centrale ou Europe du Nord.