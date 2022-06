Assassin’s Creed fête ses 15 ans

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ça nous rajeunit pas, hein ?

Ubisoft fête les 15 ans, déjà, de la franchise Assassin's Creed, et annonce pour les semaines et mois qui viennent, des surprises, des cadeaux, des opérations spéciales...Un nouveau site Internet regroupera ces commémorations : assassinscreed15.com Et on commence avec de nouveaux contenus gratuits pour Assassin's Creed Valhalla, dans le cadre de l'Année 2, avec notamment le retour des festivals, le pack 2 du Défi de maîtrise et la fonctionnalité d’arsenal. Cet été, le Voyage d'Odin revistera le gameplay pour un nouveau mode de jeu, La Saga Oubliée, inspiré du Roguelike. A l'automne, de nouvelles grottes seront ajoutée, avant, en fin d'année, de découvrir un nouveau chapitre qui marquera la fin de l'histoire d'Elvor. Tout ça gratuitement.D'autre part, dès demain, Assassin's Creed Origins sera jouable gratuitement jusqu'au 20 juin sur le site dédié d'Ubisoft Bref, plein de choses à découvrir au fil des semaines.