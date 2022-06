Annonce de l’extention Pathogen pour Aliens : Fireteam Elite et quelques petites surprises

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

Dans l’espace, personne ne vous entendra tousser

Cold Iron Studios nous annonce Pathogen, la prochaine extension de leur jeu en coop de tir à la troisième personne, Aliens : Fireteam Elite. Enquêtez sur la menace d’un pathogène inconnu s’étant répandu sur LV-895, menaçant même les xénomorphes vivant là et tentez de survivre à des adversaires aussi inédits que terrifiants.Cette extension contient pas mal de nouveautés : trois nouvelles missions, une poignée d’armes, un nouveau bonus par kit de classe, une grosse vingtaine de nouveaux accessoires d’armes et une collection de nouveaux cosmétiques, incluant des tenus, accessoires de tête, peintures, stickers et emotes. Vous pourrez acheter l’extension à partir du 30 août sur Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 5 et 4, et bien sûr sur Steam.Mais ce n’est pas tout ! Cold Iron Studios nous a révélé travailler sur une mise à jour gratuite sortant le même jour, comprenant un mode de jeu Hardcore offrant des défis plus extrêmes encore. Enfin, la prochaine mise à jour de juillet vous permettra de jouer cross-play sur toutes les plateformes disponibles.Que de bonnes nouvelles, donc !