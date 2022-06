The Jackbox Party Starter est bientôt disponible !

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Que contient la boîte de Jack ?

Jackbox Games a annoncé que sa nouvelle compilation de jeux sortira sur Steam, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch le 30 juin.Cette compilation comprendra Quiplash 3, Tee K.O. et Trivia Murder Party 2. Pour l’occasion, ils seront mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités notamment la modération, les filtres de contenu et les sous-titres.Également, en plus de son anglais original, le jeu sera entièrement traduit en français, italien, allemand, espagnol castillan et espagnol d’Amérique Latine. (Et je n’ai aucune idée de la différence entre les deux.)Bref, si certains d’entre vous sont intéressés vous pouvez ajouter le jeu sur votre liste de souhaits sur Steam.