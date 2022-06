Un premier aperçu de Wo Long : Fallen Dynasty

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Les Trois Royaumes, c’est toujours chouette

Koei Tecmo et Team Ninja viennent de révéler les premières informations sur leur prochain jeu dans l’univers des Trois Royaumes.Wo Long : Fallen Dynasty suit l’histoire d’un soldat sans nom combattant pour suvivre dans une version dark fantasy de la fin de la Dynastie des Han, où les démons ont envahi les royaumes.Les joueurs combattront les démons mais aussi les soldats ennemis avec un style à l’épée basé sur les arts martiaux chinois.Et ça a l’air plutôt sympa. Le jeu sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One. Il sera d’ailleurs disponible dès le jour de sa sortie, prévue début 2023, sur le Game Pass.