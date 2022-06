- Capcom prÃ©sente Resident Evil 4, Exoprimal, Monster Hunter Rise: Sunbreak

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 14:40:00 par Cedric Gasperini

Entre autres

Lors de son showcase qui s'est tenu cette nuit, Capcom a dévoilé quelques détails et quelques vidéos de ses prochains jeux.Ainsi, l'extension de Resident Evil Village qui poursuit l'aventure de la famille Winters arrive dès le 28 octobre 2022. Elle s'intitule « extension Winters » et introduit une option de mode campagne en vue à la troisième personne, de nouveaux lieux et personnages jouables pour le mode Mercenaires (dont Chris Redfield, Heisenberg et Lady Dimitrescu), ainsi qu'une histoire supplémentaire jouable intitulée « Les Ombres de Rose ». Notez que le jeu est en cours de développement pour PSVR2, comme nous l'avons déjà indiqué auparavant.Resident Evil Re:Verse, un jeu multijoueur gratuit pour les possesseurs de Resident Evil Village, sera mise en ligne à la même date.Exoprimal, nouveau jeu à base de combat mechas dans des exosquelettes, est un jeu multijoueur dans lequel deux escouades de 5 soldats s'affrontent. Vous devrez obéir au Leviathan, IA à l'origine de l'apparition de dinosaures.Une bêta est prévue en juillet. Inscirptions par ici Quant à Monster Hunter Rise: Sunbreak, le nouveau DLC du jeu, il sera proposé en démo dès demain à 4h du mat', sur PC et Nintendo Switch. Les précommandes sont lancées.Et voici l'ensemble du showcase, en vidéo :