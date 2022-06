- Scrap Riders : le beat'em all rétro en démo

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 14:00:00 par Cedric Gasperini

Baston à l'ancienne

Signé Microids, Scrap Riders est en démo sur PC, via Steam , jusqu'au 20 juin. Le jeu est un beat'em up prévu sur PC et Nintendo Switch le 21 septembre prochain.Vous incarnez Rast, un contrebandier membre du gang de motards Scrap Riders. Dans un monde post-apocalyptique violent, vous tentez de survivre. Des plaines désolées aux grandes villes, vous allez surtout jouer des poings et latter un tas d'ennemis.Style années 80-90 pour ce jeu retro qui se veut avant tout humorisitique et léger.