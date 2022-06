- Nitro Kid : un roguelike à base de cartes

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 13:40:00 par Cedric Gasperini

C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte...

Développé par Wildboy Studios et édité par tinyBuild, le jeu Nitro Kid sortira à la fin de l'année sur PC, via Steam. Il s'agit d'un mélange de roguelike et de jeu de cartes.Alors qu'une météorite a ravagé New Mexico, tuant tous les adultes, une megacorporation capture tous les enfants et les transforme en super soldats, appelés Nitro Kids.Vous allez incarner le patient L33 et tenter de libérer tous les enfants.Le jeu s'inspire des films des années 80. Une démo est disponible.