Hamster on Rails : le jeu démo gratuite

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

Quelqu'un a du Chatterton ?

On vous a déjà parlé de Hamster on Rails, un jeu qui vous propose de créer des voies ferrées pour promener votre hamster sur les rails...Développé par Arts Studios, le jeu vous demande de récupérer un maximum d'outils et matériaux durant votre périple, afin d'aider le peuple des hamsters. Pour ce faire, il faudra étudier le meilleur trajet, éviter les obstacles et faire avec le peu de matériel que vous avez, pour créer les voies de chemin de fer.Un jeu de puzzle/réflexion, prévu sur Steam cette année. Une démo gratuite est disponible pour tester le jeu.