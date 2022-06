Serial Cleaners, une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

N'oubliez pas votre chiffon

Serial Cleaners sera disponible sur PC via Steam, Epic Games Store, et GOG ainsi que sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch le 22 septembre prochain. 505 Games a révélé la date de sortie exacte.Développé par Draw Distance, le jeu vous permet d'incarner un nettoyeur de scènes de crimes qui agit pour le compte de la mafia. Autant vous dire que vous aurez la police sur le dos.4 personnages sont proposés : Bob C. Leaner, Lati, Vip3r et Psycho, chacun avec son style, son look, son univers, mais aussi son histoire. Ils ont tous également leurs propres compétences. A vous de choisir le bon, au bon moment.Le tout dans les années 90.