Zombie Cure Lab en démo gratuite

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Fun

Développé par Thera Bytes, le jeu Zombie Cure Lab est en démo gratuite sur Steam , jusqu'au mardi 21 juin. Profiez-en pour tester le jeu. Il devrait, d'ailleurs, sortir en accès anticipé dans quelques semaines.Dans le jeu, vous devez gérer un labo. Le but est d'aller choper des zombies vivants... enfin... vivants... des zombies qui bougent encore, quoi, puis les amener dans votre labo et les étudier, dans l'espoir de les ramener à la vie. Et voilà que vous allez créer des Humbies. Moitié humains, moitié zombies.Vous pourrez ensuite les exploiter pour qu'ils vous récupèrent de nouvelles ressources, de nouveaux zombies...