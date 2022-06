Les meilleurs jeux multijoueurs sur Android et iOS

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 11:19:59 par Exterieur

Les jeux multijoueurs sur mobile sont de plus en plus populaires.

Les jeux Mario Kart existent depuis 1992.

La révolution des smartphones a propulsé le jeu vidéo au titre de passe-temps numéro un parmi les adolescents comme les adultes. L’industrie dépasse aujourd’hui celle de la musique .C’est bien simple, désormais, tout le monde joue à un jeu sur son téléphone lorsqu'il s'ennuie ou doit attendre un rendez-vous, et n'en déplaise au public peu averti, Candy Crush est bel et bien un jeu vidéo !Et quoi de mieux que de partager sa passion avec ses amis ou avec d’autres joueurs ? Chaque année, des centaines de jeux voient le jour dans les stores Android et iOS, si bien qu’il est parfois difficile d’en choisir un à tester. Alors pour vous faciliter la tâche,Avec un gameplay inspiré du très célèbre "League Of Legend", ce MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) nous gratifie de graphismes et d'animations particulièrement léchées. L'univers inspiré du manga est très agréable et les amateurs d'animes ne se sentiront pas perdus, malgré l'absence de licence "connue". Mais c'est bien là touteaux attributs spécifiques. Le principe est simple : deux équipes de cinq joueurs s'affrontent pour la domination d'un terrain. La multitude de héros vous permettra de choisir celui qui correspond le mieux à vos points forts. De plus, la possibilité de se connecter entre amis promet des parties endiablées, que ce soit pour s'affronter ou pour s'unir contre une autre équipe ! Une chose est sûre, la communauté active de ce jeu garantira une partie à toute heure du jour et de la nuit et un bon moment d'amusement. À la manière d’un Pokemon Go qui organise de nombreux événements dont le désormais célèbre Pokemon Go Fest organisé à Berlin, Seattle et Sapporo en 2022, le jeu en propose également selon les saisons ou les fêtes, en ligne essentiellement pour le moment.Ici, nous avons affaire à une autre ambiance et un autre style de jeu. Les as du "drift", cet art de déraper avec de jolies cylindrées, seront ravis ! Il s'agit donc de faire crisser les pneus et de laisser la voiture glisser sur les longs chemins des autoroutes. Bien entendu, frôler les voitures, les barrières, ou slalomer entre les voitures vous permettra d'engranger des points bonus., nul doute que vous allez adorer jouer au pilote à la manière d’un Vin Diesel.C’est l’un des jeux vidéo les plus connus du monde et pour cause ! Cet immense classique signé Nintendo est l'incarnation du jeu ludique et amusant. En continuité avec le jeu précédent, il s'agit toujours de voitures, ou plutôt de karts. Mais au-delà d'une course lambda qui verrait s'affronter des pilotes,. Son gameplay est particulièrement amusant, notamment grâce à ses bonus comme les carapaces rouges ou la banane qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo ! Dans ce concentré de fun, personne ne peut fanfaronner avant la fin de la course, car les cartes peuvent basculer à tout moment. Un véritable monument donc, disponible sur nos smartphones pour notre plus grand plaisir !Pour toujours plus de fun entre amis ou en famille, Mario Party Superstars s'impose aussi comme LE jeu à tester au plus vite . Ce dernier né de la licence Mario sent bon la nostalgie en proposant des parties qui se jouent à quatre et qui donnent un bon coup de jeune aux jeux de société qui ont bercé notre enfance. On vous recommande !Parlons d’un petit jeu qui fait énormément parler de lui ! Si vous êtes fan du jeu "Loup Garou", alors Among Us va certainement vous plaire. Ici, vous serez lâché dans un environnement avec des tâches à faire. Seul problème : un ou deux joueurs parmi vous n'ont qu'un objectif, tuer tout le monde.Among us est un savant mélange entre jeu de rôle et jeu d'arcade, avec des graphismes amusants et efficaces. Ici, c'est vous qui faites l'histoire, et c'est diablement grisant !Et si vous êtes du genre à vous intéresser à la réalité virtuelle, qui constitue indéniablement le futur du secteur du gaming , vous serez ravis d’apprendre que la version VR d'Among Us pourrait bien arriver très prochainement. Concrètement,. Pour l'instant, tout reste à confirmer mais on sait que les développeurs penchent bien sur une telle version du jeu puisque qu'un teaser d'annonce avait été présenté aux Game Awards en décembre dernier. Patience donc !Enfin, dans le monde du jeu vidéo, le FPS (First person shooter ou Jeu de tir à la première personne) est un indémodable. Depuis Doom jusqu'à la licence star "Call of Duty", ce style a su traverser les époques, et depuis peu, il débarque en masse sur les plateformes de jeux mobiles. Parmi toute l'offre disponible,. Le nombre d'archétypes de combattants est plutôt bien fourni, chacun ayant des armes et des compétences différentes. Sans aucun doute, un "must have" pour les amateurs du genre !