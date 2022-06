The Fridge is Red, un jeu d'horreur psychologique, arrive en 2022

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 10:30:00 par Théo Valet

Qui aurait cru qu'un frigo ferait peur ?

The Fridge is Red, ou "Le réfrigérateur est rouge" dans notre magnifique langue, est un nouveau jeu d'horreur indépendant développé par le studio 5WORD Team. Vous allez devoir retrouver votre fille à l'aide de notes éparpillées dans votre sous-sol. Vous allez découvrir peu à peu que tout tourne autour d'un réfrigérateur rouge. Assez étonnant comme pitch, je vous l'accorde.Le jeu reprendra des codes issues des ancien jeux d'horreurs qu'on pouvait avoir sur PS1. Une démo est déjà disponible grâce au Steam Next Fest. Le jeu est annoncé pour 2022 sur PC.