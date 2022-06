Le premier chapitre de Dying Light 2 arrive gratuitement

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 10:00:00 par Théo Valet

Je vous aime Techland

On vous a déjà beaucoup parlé de Dying Light 2, le chef l'a même testé de ses propres mains et l'a adoré (le test est juste ici). On en reparle aujourd'hui car sa première extension totalement gratuite a débarqué !Dans ce "chapitre" intitulé "In the Footsteps of a Nightrunner", on rencontre Harper, un Nightrunner qui élimine les inspectés spéciaux. Il va avoir besoin de votre aide dans sa mission.Qui dit nouvel arc narratif, dit nouveau contenu, nouveaux événements, nouveaux systèmes de jeu, mais également l'arrivée du mode photo.Vous allez encore vous amuser un petit moment et vous battre contre de nouveaux ennemis avec des armes toutes neuves.Pour rappel Dying Light 2 : Stay Human est disponible sur PC, Xbox One et Series, PS4 et PS5 ainsi que sur Switch.