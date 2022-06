Get Out of My Space : jouez à la démo gratuite

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Fans de X-Com, le jeu est fait pour vous...

On vous a déjà parlé de Get Out of My Space, un jeu d'action stratégie tactique au tour par tour. Ce jeu façon X-Com vous met dans la peau des aliens, bien décidés à défoncer les humains. Parce que ces derniers les ont attaqués et ne cessent d'enlever les leurs pour faire des expériences scientifiques.Le jeu, développé par Onionmilk Studios, sortira à la fin de l'année.Vous pouvez d'ores et déjà l'essayer, via une démo gratuite disponible sur Steam