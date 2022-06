Starship Troopers - Terran Command arrive le 16 juin

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 11:00:00 par Théo Valet

On ne dit pas vieille licence, on dit licence old school

Au cas où vous manqueriez un peu de culture, Starship Troopers c'est l'histoire d'humains regroupés dans une Fédération terrienne qui protège la galaxie d'une race d'insectes géants venus tous les manger. Le jeu Starship Troopers - Terran Command reprend les bases du film de 1997 et propose un RTS classique comme on aime.Cette fois-ci, ça sera à vous de défendre la galaxie des hordes d'insectes venus en découdre. Il va falloir être malin, car ils sont bien plus fort que vous.Le jeu arrive sur PC, via Steam, le 16 juin prochain.