Persona débarque sur Xbox et Windows

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Persona voulu d'ça...

Atlus vient d'annoncer l'arrivée de sa saga Persona sur PC et sur consoles Xbox... Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable débarquent sur le Xbox Game Pass mais aussi sur Xbox Series X|S, Xbox One et Windows PC.Il faudra être un peu patient, cela dit, puisque ces sorties sont annoncées pour le 21 octobre prochain.En attendant, pour en savoir un peu plus, vous pouvez retrouver notre test de Persona 5 ici et celui de Persona 4 Golden là