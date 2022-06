From Space : un p'tit shoot plein d'aliens

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

A jouer entre potes

Signé Curve Games et Triangle Studios, From Space est un action-shooter qui est prévu sur PC et Nintendo Switch à l'automne prochain. Vous pouvez y jouer jusqu'à 4 en coop et le but est bien entendu de libérer la planète Terre d'une invasion alien massive.Vous pourrez choisir un des nombreux personnages proposés, chacun avec ses capacités et son armement. Lance-roquettes, lance-flammes, mines, grenades... tout est bon pour exploser de l'alien.Une bande-annonce a été dévoilée.