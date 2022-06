Destroy All Humans! 2 - Reprobed en démo gratuite

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A essayer avant d'acheter

On vous en reparle rapidement : Destroy All Humans! 2 - Reprobed est une version retravaillée, graphiquement parlant, mais aussi au niveau du gameplay du jeu sorti en 2006 sur PS2 et Xbox première du nom.On vous en a déjà parlé : Le jeu proposera une campagne solo mai aussi du jeu en coop en écran splitté. Vous y jouez un alien bien décidé à défoncer de l'humain. Tous les humains.Le jeu propose une démo gratuite sur Steam . Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, le 30 août.