Sunday Gold, un jeu d'aventure sinistre

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Sanglant et violent

Présenté comme un jeu d'aventure dystopique sinistre, Sunday Gold est développé par BKOM Studios et édité par Team 17. Il sortira sur PC cette année.Sunday Gold est un mélange de combat stratégique au tour par tour et d'énigmes. Vous yu incarnez un trio de criminels sanguinaires et sans foi ni loi.Le jeu se déroule dans les années 70, dans un Londres où la criminalité explose. Frank, un ancien détenu avide de vengeance, Sally une activiste et Gavin, un ancien employé sacrifié sur l'autel du profit, vont tout faire pour survivre.