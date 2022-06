Overwatch 2 annoncé pour le 4 octobre

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 12:40:00 par Cedric Gasperini

Ça laisse le temps de s'y préparer

Overwatch 2 sort en accès anticipé (et non pas en version finale, mais bon, ils nous avaient déjà fait le coup avec le premier, et au final, vu que c'est une sortie global, on se dit que le coup de l'accès anticipé c'est un peu bidon) sur PC Windows et consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 4 octobre.Personnages inédits ou retravaillés, nouveaux modes et cartes, objets ornementaux premium seront au menu. Dès la sortie du jeu, une héroïne inédite, la Reine des Junkers, sera disponible.Allez, petite vidéo pour fêter ça.Un événement est prévu dans 2 jours.