Ravenlock, un jeu Bethesda pour 2023

Publié le Mardi 14 juin 2022 à 13:30:00 par Cedric Gasperini

Un p'tit champignon pour la route ?

Edité par Bethesda, développé par Cococucumber, Ravenlock est un jeu d'action prévu sur PC, Xbox One et Xbox Series au début de l'année 2023. Il sera proposé via le Game Pass.Le jeu vous plonge dans un monde fantasy, avec des ennemis inspirés de la nature, comme la sorcière Champignon, la Reine mille-pattes, et j'en passe.Un monde inspiré des fables pour enfants qui se veut un voyage onirique doté d'une ambiance particulière.La vidéo devrait vous donner envie de suivre le jeu d'un peu plus près. En tout cas, niveau ambiance, ça a l'air sympa.