La démo de Fabular : Once Upon a Spacetime arrive sur Steam

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Décollage dans trois..

Le roguelike entre moyen-âge et science-fiction de Spiritus Games, édité par PRISMATIKA, Fabular : Once Upon a Spacetime offre maintenant une démo gratuite accessible sur Steam afin de permettre aux intéressés de tester les deux premiers niveaux de leur jeu et un tout nouveau vaisseau. Le comportement des adversaires semble également avoir été révisé afin d’être plus réaliste, et toute une foule de nouveaux équipements et évènements ont été ajoutées au jeu.En plus de cette bonne nouvelle, PRISMATIKA nous dévoile un trailer d’explication qui sera certain de vous mettre l’eau à la bouche. Découvrez le combat au corps-à-corps tendu et les systèmes de jeux complexes que vous pourrez expérimenter dans Fabular.