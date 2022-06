Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Moulis de vache

Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch) Minecraft (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Horizon Forbidden West (PS5) Kirby et le monde oublié (Nintendo Switch)

Horizon Forbidden West Ratchet & Clank Rift Apart Uncharted Legacy of Thieves Collection

Sniper Elite 5 Forza Horizon 5 Elden Ring

Sniper Elite 5 Gran Turismo 7 The Last of Us Part II

WWE 2K22 GTA V FIFA 22

Nintendo Switch Sports Minecraft Mario Kart 8 Deluxe

FIFA 22 Farming Simulator 22 Les Sims 4

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 22ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Moulis de vache, un fromage à base de lait cru de Vache des Pyrénées.Et on prend les mêmes et on recommence : aucune vraie nouveauté, juste l'arrivée comme un cheveu sale dans une soupe fade de Minecraft sur Nintendo Switch dans le top... Pour le reste, que du vieux, avec un top qui se ressemble d'une semaine sur l'autre.Voici lepour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022 :SurSurSurSurSurSur