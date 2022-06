Kamiwaza: Way of the Thief se dévoile

Publié le Mercredi 15 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vol au-dessus d'un nid d'embrouilles

NIS America a dévoilé une nouvelle vidéo de son jeu Kamiwaza: Way of the Thief et annoncé sa date de sortie. Il débarquera le 14 octobre. Et ce sera sur PS4 et Nintendo Switch.Vous y dirigerez un voleur dans les rues de Mikado, en espérant ne pas avoir de petite faiblesse qui vous perdra. Sorte de Robin des villes, Ebizo, le personnage principal, vole aux riches pour donner aux pauvres. Alors qu'il assite en compagnie de son mentor au meurtre d'innocents par ses comparses, il fuit en compagnie d'une jeune orpheline, seule rescapée du massacre. Dix ans plus tard, quand la fille tombe malade, il reprend ses activités de voleur pour lui payer ses médicaments.Un petit jeu à l'aspect old-school des années 2000...