Publié le Jeudi 16 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne lit mon intro

Awaken Realms Digital vient de sortir le jeu Nemesis: Distress, un FPS d'horreur en multijoueur qui se déroule dans un vaisseau, paumé dans l'espace. Et tout le monde sait que dans l'espace, personne ne vous entend crier, sauf s'il est à côté de vous ou éventuellement si les communications sont ouvertes alors là oui il y va sans doute y avoir du monde pour vous entendre crier même si en fait ça dépend aussi de la puissance de votre cri et si les personnes qui vont vous entendre crier sont dans un environnement adéquat et qu'il n'y a pas par exemple de machine bruyante à côté d'eux dans quel cas ils peuvent ne pas vous entendre sauf s'ils ont un casque ça peut tout changer et encore je ne vous parle pas des différentes qualités de casque surtout quand il s'agit d'entendre quelqu'un crier dans un environnement bruyant.Voilà.Bref, Nemesis: Distress. Un multijoueur avec une histoire qui dure approximativement 40 minutes. Chaque objectif doit être rempli pour survivre. Attention, certains joueurs peuvent avoir des objectifs complémentaires spéciaux... incompatibles avec votre survie...Le jeu vient de sortir en accès anticipé sur Steam . Il est proposé à un prix relativement raisonnable (moins de 10 € pour le moment).